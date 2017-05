AFM waarschuwt tegen Florijn Duurzaam Wonen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt consumenten voor de handelspraktijken van Florijn Duurzaam Wonen. Volgens de AFM zijn er vermoedens dat Florijn onjuiste informatie verstrekt over de besteding van zijn gelden. Er is overigens nog geen overtreding vastgesteld.

Florijn biedt in Nederland obligaties aan. Dat geld wordt door Florijn naar eigen zeggen gebruikt voor de koop en plaatsing van zonnepanelen en warmtepompen bij huizenbezitters, die vervolgens een maandelijkse vergoeding betalen aan het bedrijf.

Maar volgens de AFM staat er al sinds medio april geen geld meer op de rekening van Florijn, terwijl consumenten tot die tijd bijna 108.000 euro hadden overgemaakt. Daarvan is in totaal 43.500 euro contant opgenomen bij een geldautomaat en werd in totaal 48.495 euro betaald aan personen die betrokken zijn bij Florijn. Daarmee is ruim 85 procent van de inleg van consumenten vermoedelijk dus niet besteed aan de aanschaf van zonnepanelen en warmtepompen, aldus de AFM.

Ook komen er op de rekening van Florijn geen inkomsten binnen van huizenbezitters die zonnepanelen of warmtepompen gebruiken. De AFM twijfelt dan ook of die echt door Florijn zijn geplaatst.

Florijn was niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.