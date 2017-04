AFM: stevige boete voor vermogensbeheerder

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een boete van 125.000 euro opgelegd aan de „spilfiguur” achter vermogensbeheerder Amstel Capital. Dat maakte de toezichthouder dinsdag bekend.

Amstel Capital was tot augustus vorig jaar actief als vermogensbeheerder met een vergunning van de AFM. Bij de vermogensbeheerder was volgens de toezichthouder sprake van belangenverstrengeling, terwijl evenmin voldoende informatie werd ingewonnen over de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring van klanten.

De beboete persoon stond niet ingeschreven als bestuurder van Amstel Capital, maar bepaalde volgens de AFM wel het beleid bij de onderneming. Daarom is hij als „feitelijk leidinggever” beboet.