AEX toont kleine plus

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam borduurde woensdag voorzichtig voort op de koerswinsten van een dag eerder. De handel werd daarbij gesteund door de plussen die in New York op de borden werden gezet.

De AEX noteerde richting het middaguur 0,1 procent hoger op 512,62 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 737,71 punten. In Frankfurt en Parijs werden winsten tot 0,4 procent behaald, Londen daalde 0,1 procent.

Beleggers kijken met een schuin oog naar de Britse regering, die woensdag officieel het EU-lidmaatschap opzegt en daarmee de brexit activeert. De sterkste reactie was te zien op de valutamarkt, waar de waarde van het Britse pond flink schommelde.

KPN stond bovenaan de hoofdindex met een winst van 1,1 procent. Analisten van Bernstein verhoogden hun beleggingsadvies voor het telecombedrijf. De financiële fondsen Aegon, ABN AMRO, ING en NN Group gingen tot 0,7 procent omhoog. Staalconcern ArcelorMittal deed het ook goed met een winst van 1 procent.

AkzoNobel toonde bij de hoofdfondsen een verlies van 0,4 procent, na een adviesverlaging door Morgan Stanley. Een groep aandeelhouders met bijna een kwart van de aandelen Akzo zou volgens investeerder Elliott willen dat het bedrijf de dialoog aangaat met de Amerikaanse jager PPG Industries.

Funderingsbouwer Sif ging bij de kleinere fondsen op het Damrak 3,5 procent omlaag. Sif heeft vorig jaar zijn winst en omzet weten op te voeren en verwacht te blijven profiteren van de toenemende bouw van windmolens op zee. Analisten wezen echter op voorzichtige prognoses van het bedrijf voor 2018.

In Londen stond beursbedrijf London Stock Exchange (LSE) 2,2 procent hoger en in Frankfurt steeg branchegenoot Deutsche Börse 1 procent. De Europese Commissie heeft de fusie van de twee bedrijven verboden. Eerder al waarschuwde LSE dat mogelijk geen groen licht zou worden verkregen omdat het weigerde een Italiaans onderdeel te verkopen.

In Amsterdam won beursexploitant Euronext 0,5 procent. De uitbater van de aandelenbeurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon zou afhandelingshuis LCH.Clearnet kopen van LSE als diens fusie met Deutsche Börse zou slagen.

De euro noteerde 1,0790 dollar, tegen 1,0854 dollar bij het Europese slot op dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 48,66 dollar en Brentolie klom 0,7 procent tot 51,70 dollar per vat.