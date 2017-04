AEX opent met kleine winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met een kleine winst geopend. Beleggers maken zich op voor een week waarin de agenda vooral wordt gedomineerd door economische cijfers, met het zwaartepunt richting het weekend.

De Amsterdamse AEX-index stond ruim een halfuur na de opening 0,2 procent in de plus op 517,33 punten. De MidKap steeg 0,1 procent naar 744,12 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen kregen er tot 0,4 procent bij.

Boskalis voerde de AEX aan met een plus van 1,5 procent, nadat de baggeraar een omvangrijke opdracht in India had gemeld. Wolters Kluwer en Altice volgden met plussen van circa 1 procent.

Bij de kleinere bedrijven werd AMG 9 procent meer waard. De producent van specialistische materialen liet weten dat zijn mijn in Brazilië veel meer winbaar lithium en tantalum herbergt dan eerder werd aangenomen.

Beursbedrijf Euronext noteerde nagenoeg vlak. De uitbater van de aandelenbeurzen in onder meer Amsterdam en Parijs heeft een tienjarige overeenkomst gesloten met International Exchange (ICE) voor clearingdiensten, als reactie op de afgeketste overname van LCH.Clearnet. Euronext investeert 10 miljoen euro in de samenwerking met ICE, die klanten een prijsverlaging van zo’n 15 procent moet opleveren.

In Londen kreeg Reckitt Benckiser er 0,2 procent bij. Het moederbedrijf van onder meer Durex, Nurofen en Clearasil overweegt de verkoop van zijn voedingsdivisie French’s, om de overname van babyvoedingsbedrijf Mead Johnson te financieren.

Beleggers kijken deze week vooral uit naar het rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt, dat vrijdag wordt gepubliceerd. Verder brengt deze week onder meer de notulen van de meest recente beleidsvergaderingen van de Fed en de ECB.

De euro werd maandagochtend voor 1,0670 dollar verhandeld, tegen 1,0695 dollar bij het slot van de Europese aandelenbeurzen op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 50,71 dollar. Brent werd ook 0,2 procent duurder, bij 53,61 dollar per vat.