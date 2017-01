AEX opent met klein verlies

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een klein verlies aan de handelssessie begonnen. Ook elders in Europa gingen graadmeters licht omlaag. Beleggers moeten het andermaal doen met een nagenoeg lege agenda. Salarisstrookverwerker ADP neemt in de VS een voorschot op het banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag presenteert.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent lager op 486,58 punten. De MidKap stond 0,1 procent lager op 690,28 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.

ArcelorMittal was in de vroege handel de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,6 procent. Randstad, dat de afgelopen sessies vaak in de bovenste regionen te vinden was, sloot de rij met een verlies van 1,1 procent.

Bij de middelgrote fondsen was ASR (plus 1,6 procent) duidelijk de sterkste stijger, nadat analisten van ING zich positief hadden uitgelaten over de verzekeraar.