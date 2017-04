AEX opent hoger na cijferregen

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een kleine plus geopend. Beleggers op het Damrak verwerkten een grote hoeveelheid kwartaalcijfers van hoofdfondsen zoals AkzoNobel, ASML, Heineken en Vopak. Met name verfproducent Akzo staat in de belangstelling, omdat het concern toekomstplannen presenteerde voor de speciaalchemietak.

De AEX noteerde in het eerste handelsuur 0,1 procent hoger op 510,15 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 744,34 punten. Frankfurt steeg 0,1 procent, Parijs en Londen daalden tot 0,2 procent.

Akzo wil de chemietak binnen twaalf maanden afsplitsen via een verkoop of beursgang en de opbrengst grotendeels aan de aandeelhouders uitkeren. Het bedrijf meldde verder dat de omzet en het bedrijfsresultaat zijn gestegen in de eerste drie maanden van het jaar. Het aandeel Akzo steeg 0,6 procent.

Chipmachinefabrikant ASML wist een openingswinst niet vast te houden en bungelde onderaan de AEX met een min 1,6 procent. ASML stelde dat het in het eerste kwartaal beter heeft gepresteerd dan het zelf had verwacht. Het bedrijf profiteerde van een verrassend sterke vraag naar zijn productiemachines vanuit alle sectoren van de chipindustrie. Analisten wezen echter op de voorzichtige prognoses.

Vopak was de sterkste stijger in de AEX. Het bedrijf zag de bezettingsgraad van zijn opslagtanks in de afgelopen periode iets dalen. De cijfers vielen wel in de smaak bij beleggers en Vopak werd 5,3 procent hoger gezet. Heineken ging 0,8 procent vooruit. De brouwer gaf aan dat het verkoopvolume en de winst zijn toegenomen.

In de MidKap was navigatiedienstverlener TomTom de grootste winnaar met een koersstijging van 4 procent na bekendmaking van cijfers.

In Londen kelderde modehuis Burberry 6,5 procent na tegenvallende kwartaalprestaties. AB Foods, het Britse moederbedrijf van kledingketen Primark, steeg juist 3,6 procent na resultaten.

In Parijs leverde de Franse drankenfabrikant Rémy Cointreau 2,7 procent in na het openen van de boeken. Webwinkel Zalando dook 5,6 procent omlaag in Frankfurt. Beleggers waren niet tevreden met de kwartaalprestaties.

De euro noteerde 1,0729 dollar, tegen 1,0705 dollar bij het Europese slot dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie was onveranderd op 52,40 dollar. Brent was ook vlak, op 54,88 dollar.