AEX-index opent in mineur

De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een kleine min aan de laatste sessie van de week begonnen. Ook elders in Europa leverden graadmeters in, vooral door de fors lagere olieprijzen. Detacheerder Brunel wist op Beursplein 5 de aandacht op zich gericht nadat het de boeken had geopend.

De AEX-index stond na een paar minuten handelen 0,2 procent lager op 527,49 punten. De MidKap noteerde 0,1 procent in de min op 791,35 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 0,4 procent in.

De prijsval van olie en grondstoffen zette druk op de koersen van onder meer ArcelorMittal, Shell en SBM Offshore die in de AEX tot 1,4 procent inleverden. Brunel, dat ook voor een groot deel afhankelijk is van de olie-en gasindustrie, verloor bij de kleinere fondsen 5,3 procent.

Bij de middelgrote fondsen stond Air France-KLM met een plus van 3 procent duidelijk bovenaan. Het aandeel profiteerde van enkele adviesverhogingen en positieve geluiden van branchegenoot IAG.