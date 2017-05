Aegon en BAM hard omlaag op Damrak

Verzekeraar Aegon en bouwbedrijf BAM waren donderdag de gebeten hond op de beurs in Amsterdam. De kwartaalresultaten van de twee vielen niet in de smaak bij beleggers op Beursplein 5, waarop de aandelenkoersen hard omlaag gingen.

De AEX-index noteerde aan het einde van de ochtend 0,3 procent hoger op 537,15 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 801,48 punten. Londen stond vlak, Parijs en Frankfurt stegen 0,1 procent.

Aegon kelderde 4,5 procent in de hoofdindex, na een aanvankelijk positieve opening. De verzekeraar boekte afgelopen kwartaal meer winst dan een jaar eerder. De kapitaalbuffer bleef daarbij op peil, maar moet in ieder geval in Nederland verder worden versterkt, stelde het bedrijf. Analisten wezen op de onduidelijkheid over de Nederlandse kapitaalpositie van Aegon en die zorgen drukten de koers.

De kopgroep in de AEX werd gevormd door staalconcern ArcelorMittal en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore met plussen van meer dan 2 procent.

BAM leverde bij de middelgrote fondsen bijna 7 procent in. De opbrengsten en de winst van het bouwbedrijf daalden in het eerste kwartaal. Dit kwam vooral door de waardedaling van het Britse pond en door lagere opbrengsten bij de Duitse tak, die een jaar eerder juist een sterke bijdrage leverde. Branchegenoot Heijmans ging in navolging van BAM ruim 2,5 procent omlaag.

Raambekleder Hunter Douglas kondigde een Britse overname aan en was bij de kleinere fondsen een uitschieter met een plus van bijna 4 procent. Veevoerproducent ForFarmers en sportschooluitbater Basic-Fit openden ook de boeken. ForFarmers won 0,8 procent, Basic-Fit zakte 0,2 procent.

Ook elders in Europa kwam een keur aan bedrijven met handelsberichten naar buiten. Het Duitse televisiebedrijf ProSiebenSat.1 verloor in Frankfurt 5,4 procent nadat het de eigen groeiverwachtingen voor de Duitse advertentiemarkt verlaagde. Branchegenoot RTL zakte 4,4 procent.

Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent duurder op 48,06 dollar. De prijs van Brent steeg 1,4 procent naar 50,91 dollar per vat. De euro was 1,0875 dollar waard, tegen 1,0868 dollar bij het Europese slot woensdag.