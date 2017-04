Advies SER: Geef iedereen eigen pensioenpot

Als het aan de Sociaal-Economische Raad (SER) ligt, krijgt iedereen een eigen pensioenspaarpot en pas zekerheid over de hoogte van de uitkering als de pensioendatum in zicht is.

Die hoogte is eveneens afhankelijk van een positief of negatief beleggingsresultaat, stelt de SER in een vertrouwelijk conceptadvies waar de Volkskrant vrijdag over schrijft.

Het kabinet-Rutte II vroeg de SER drie jaar geleden om een advies. Wat de SER betreft beloven pensioenfondsen een stuk minder over hun opbrengsten en moet het voor iedereen eenvoudiger worden om te zien welk bedrag tot dan toe opzij is gezet.

De vergrijzing maakt het huidige systeem volgens de SER te duur. De raad stelt eveneens voor dat de pensioenpremies straks niet meer verdwijnen in een collectieve kas, zoals nu het geval is. Ze moeten worden gestort op een individuele pensioenrekening.

Minder zekerheid

Daarmee krijgen werknemers minder zekerheid over de hoogte van hun pensioenuitkering. Zo’n tien jaar voordat iemand met pensioen gaat, wordt duidelijk hoe hoog de uitkering zal zijn.

De roep om een nieuw pensioenstelsel klinkt al langer en was ook onderdeel van de verkiezingsstrijd. De SER, waarin zowel werkgevers- als werknemersorganisaties zijn vertegenwoordigd, buigt zich al enige tijd over mogelijke hervormingen.

Een van de knelpunten is het korten van uitkeringen door de lage rente. Mocht het advies van de SER worden opgevolgd, dan hoeft er tussentijds niet meer gekort te worden omdat deelnemers vooraf geen vast pensioen is beloofd.

Een woordvoerder van de SER wilde vrijdagmorgen voor de NOS geen commentaar geven op het conceptadvies, omdat de partijen nog in gesprek zijn.