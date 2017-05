ACM maakt werk van eerlijke online reviews

Consumenten moeten er van op aan kunnen dat recensies over producten of diensten die online worden aangeboden, op een eerlijke manier tot stand komen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat daar de komende tijd werk van maken, meldde de toezichthouder donderdag.

Steeds meer consumenten kijken naar de bevindingen van anderen voor zij online iets kopen of boeken. „Het belang van online reviews voor bedrijven en consumenten neemt toe en daarmee het belang van de betrouwbaarheid en transparantie”, aldus ACM-directeur Bernadette van Buchem.

In een eerste verkenning heeft de ACM geen aanwijzingen gevonden dat er op dit moment zaken structureel mis gaan. Veel bedrijven schakelen wel consumenten in om tegen een beloning reviews te schrijven, maar dat mag zolang ze dat eerlijk vermelden. De toezichthouder vindt wel dat sommige aanbieders daar duidelijker in kunnen zijn.