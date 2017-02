ABN en Heineken fleuren AEX op

ABN AMRO en Heineken waren woensdag de grote winnaars onder de hoofdfondsen op de Amsterdamse beurs. Resultaten van de bierbrouwer en de bank werden goed ontvangen. Beleggers waren minder blij met de cijfers van AkzoNobel en DSM. Elders in Europa gaven de beursgraadmeters een wisselend beeld.

De AEX-index sloot 0,4 procent hoger op 496,66 punten, waarmee de grens van 500 punten weer een stapje dichterbij kwam. De MidKap steeg 0,7 procent tot 721,79 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs dikten tot 0,2 tot 0,6 procent aan.

Heineken was de grote uitblinker onder de hoofdfondsen met een stijging van 3,7 procent. De brouwer maakte in 2016 meer winst op een hogere omzet. Met name in Mexico en Vietnam wist het bedrijf de bierverkopen op te voeren. De brouwer is ook positief over dit jaar.

ABN AMRO kreeg er uiteindelijk 2,6 procent bij. De bank krikte zijn winst het afgelopen kwartaal met bijna een kwart op. ABN profiteerde van een toename van de kredietverlening en significant lagere kredietvoorzieningen.

Verf- en chemiebedrijf AkzoNobel was de grootste verliezer in de AEX met een min van 2,3 procent. De kwartaalresultaten vielen beleggers tegen. Wel verwacht het bedrijf dat het dit jaar in bijna alle regio’s betere zaken zal gaan doen. Speciaalchemieconcern DSM ging 1,8 procent omlaag. Het bedrijfsresultaat en de omzet namen vorig jaar toe, maar beleggers waren niet tevreden.

In de MidKap was Flow Traders een opvallende winnaar met een plus van ruim 4 procent. De beursintermediair zag de handelsinkomsten in het afgelopen kwartaal flink groeien. Vastgoedbedrijf Vastned sloot de rijen bij de middelgrote fondsen met een min van 3,8 procent, eveneens na bekendmaking van resultaten.

Bij de kleinere beursfondsen ging Wessanen bijna 7 procent onderuit. Het natuurvoedingsbedrijf boekte een stabiele winst bij een hogere omzet, maar wist beleggers niet te bekoren.

In Parijs kwamen levensmiddelenconcern Danone (min 0,2 procent) en de bank Crédit Agricole (4,8 procent erbij) met resultaten.

De euro werd verhandeld voor 1,0603 dollar, tegen 1,0580 dollar bij het Europese slot op dinsdag. De prijs van Amerikaanse olie daalde 0,4 procent naar 52,98 dollar per vat. Brent zakte ook 0,4 procent naar 55,75 dollar per vat.