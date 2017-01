„Aantal faillissementen wereldwijd groeit”

Het aantal faillissementen neemt in 2017 wereldwijd voor het eerst in zeven jaar weer toe. Europa en zeker ook Nederland zijn hierop evenwel een positieve uitzondering. Dat voorspelt de onderzoeksafdeling van kredietverzekeraar Euler Hermes in een donderdag verschenen rapport.

Hoewel Euler Hermes in Nederland dit jaar nog wel een verdere daling verwacht van het aantal faillissementen, zal die volgens het bedrijf minder sterk zijn dan in 2016. Volgend jaar voorziet de kredietverzekeraar ook hier weer een toename, omdat dan naar verwachting de gevolgen van het Britse vertrek uit de Europese Unie zichtbaar worden.

Euler Hermes merkt ook op dat met name in West-Europa veel grote bedrijven kwetsbaar blijken. Afgelopen jaar nam het aantal failliete ondernemingen met een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro flink toe. Die stijging zal dit jaar doorzetten, verwacht de firma. Dat kan grote gevolgen hebben omdat zulke bedrijven ook toeleveranciers mee kunnen slepen in hun val.

„Het gaat om bedrijven die geen antwoord hebben op veranderingen van deze tijd, zoals bijvoorbeeld de online ontwikkelingen en de overschakeling van olie naar groene energie”, aldus risicodirecteur Walter Toemen van Euler Hermes. „In ons land verkeren hierdoor bijvoorbeeld de offshorebedrijven in zwaar weer.”

Mondiaal gezien vallen de hardste klappen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Bedrijven die omvallen hebben onder meer last van de scherpe vertraging van de wereldhandel, prijsconcurrentie, hevige valutaschommelingen en stijgende kosten van grondstoffen en arbeid.