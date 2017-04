Aanpak hotelboekingssites werpt vruchten af

De tik op de vingers voor de hotelboekingssites Booking.com en Expedia heeft gewerkt. De concurrentie tussen sites die hotelovernachtingen aanbieden is vergroot, wat de prijs voor klanten ten goede komt. Dat concludeerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) donderdag.

De ACM drong er in 2014 samen met negen andere Europese toezichthouders op aan dat de twee giganten in het onlinehotelaanbod hun voorwaarden moesten aanpassen. Die verboden hotels namelijk om kamers voor lagere prijzen aan te bieden dan via hun platformen. Daardoor stokte de concurrentie.

Na de ingreep van de consumentenwaakhonden kunnen hotels overnachtingen aanbieden op meerdere, concurrerende hotelvergelijkingssites. Ze mogen alleen nog geen goedkopere aanbiedingen op hun eigen sites zetten, om te voorkomen dat ze gratis meeliften op de inspanningen van Booking.com en Expedia.