12GO Biking in Moordrecht verkoopt vooral „fietsbeleving”

Fietsen kopen van een handelaar en die onder andere via Marktplaats weer verkopen. Zo begon het ooit voor de schoolvrienden Pieter van den Berg en Matthijs van der Veen. Inmiddels is het uitgegroeid tot de grootste fietsenwinkel van Nederland: 12GO Biking in Moordrecht. Duizenden tweewielers, met het accent op sportfietsen, staan er op voorraad. In de schappen liggen alle denkbare accessoires.

Het pand op industrieterrein Gouwe Park, langs de A20, tussen Rotterdam en Gouda, omvat 4200 vierkante meter, met winkel, werkplaats, kantoor en magazijn. Het bleek niet voldoende. Er wordt druk gebouwd. Vanaf halverwege dit jaar is het complex meer dan twee keer zo groot. „We hebben ruimte nodig om te groeien”, zegt Van den Berg. Hij en Van der Veen (beiden 36) zijn de directeuren-eigenaren. „Toen we hier in 2011 startten, hadden we 15 personen in dienst, nu staan er 85 op de loonlijst. En de omzet is dik verdubbeld.”

Een overzicht van de geschiedenis van het bedrijf. Het begon „onschuldig”, zoals Van den Berg het aanduidt. „Dat het dit zou worden, was niet ons doel.” Tijdens hun hbo-opleiding marketingmanagement verdienden Pieter en Matthijs wat bij met een handeltje in goedkope rijwielen. In 2002 schreven ze zich in bij de Kamer van Koophandel. Ze huurden in Waddinxveen, van de vader van Pieter van den Berg, een loods en gebruikten die als opslagplaats en kantoortje. In 2004 kwam de fietsenverkoop al boven de 3000 stuks uit.

Pieter van den Berg: „In 2007 hebben we afscheid genomen van de goedkope exemplaren en zijn we zaken gaan doen met vooraanstaande merken zoals Gazelle en Trek. Een volgende stap betrof de opening van het huidige pand, in 2011. We verhuisden vanuit een boerenschuur waarin we ’s winters met koude voeten rondliepen en werden in één keer de grootste fietsenwinkel van Nederland.”

Nederland is bij uitstek een fietsland, misschien wel het enige land waar de infrastructuur volledig is afgestemd op deze vorm van mobiliteit. Vandaag de dag geeft vooral de opkomst van de e-bike een impuls aan het aantal kilometers dat de mensen hier trappend afleggen.

Toch had de sector het de afgelopen jaren moeilijk. De invloed van de crisis liet zich ook in deze tak van de economie gelden. In 2011 werden er 1,1 miljoen nieuwe fietsen verkocht, in 2016, bij een voortgaand herstel, 0,9 miljoen. In 2012 daalden de bestedingen op dit terrein met 13 procent. In 2015 diende zich nog eens een harde klap aan, die het gevolg was van de afschaffing van het bedrijfsfietsenplan, een voor werknemers fiscaal aantrekkelijke regeling.

12GO Biking heeft echter weinig last ondervonden. Het hield de groei erin. „Misschien hadden we het zonder de crisis nog beter gedaan”, zegt Van den Berg. Waaraan dankt deze onderneming het succes? „Ik heb daar geen eenduidig antwoord op. Je moet eigenlijk alles goed doen in de retail. De rendementen in de branche staan onder druk, mede door de transparantie voor de consument; die kan op internet volop zoeken en vergelijken. Winnaars zijn degenen die meerwaarde bieden. Wat wij in dit verband erg belangrijk vinden, is dat wij niet zozeer fietsen verkopen, maar fietsbeleving. Fietsplezier, daar draait het wat ons betreft om. We streven naar een tevreden klant, daar zijn we als bedrijf helemaal op gefocust. Hij moet niet alleen bij ons kopen vanwege de prijs, wij proberen hem meer te bieden, zoals uitgebreide advisering.”

Dit laatste is vooral nodig als er iemand komt voor een sportfiets (racefiets, mountainbike, trekkingfiets). Dat segment zorgt voor een fors deel van de omzet van 12GO Biking. In de meeste gevallen maakt een monteur de gekochte tweewieler meteen rijklaar en kan die daarna worden meegenomen. Een doorsneesportfiets kost zo’n 1500 euro, „maar er zijn er ook van 10.000 euro plus, het beste van het beste, helemaal aangepast aan individuele wensen.”

Vanaf het allereerste moment doen Van den Berg en Van der Veen ook zaken online. Op maandag tot en met vrijdag ’s avonds voor negen uur bestellen, betekent het product de volgende dag in huis. „Internet is onmisbaar, maar het heeft voor ons primair een etalagefunctie: tonen wie je bent, wat je verkoopt. We beschouwen het als verlengstuk van de winkel. Die blijft het belangrijkst”, benadrukt Van den Berg. „We halen de klant graag hierheen, om hem het extra van het persoonlijk contact en onze service te laten ervaren.”

„Fietsgek zijn.” Dat kenmerkt volgens hem 12GO Biking en dat stelt het bedrijf ook als eis aan zijn personeel. „Anders kun je dat niet overbrengen op de klant; en die wenst met een gelijkgestemde te praten.” En verder zet deze onderneming erop in voor elk probleem op fietsgebied een oplossing te hebben. „Wij willen de specialist zijn.”

----

Bedrijfsgegevens

Bedrijf: 12GO Biking

Waar: Moordrecht

Activiteit: fietsenverkoop

Sinds: 2002

Aantal werknemers: 85