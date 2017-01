Zwitser schiet agenten en zichzelf neer

Een 33-jarige Zwitser heeft in Rehebotel, een dorp in de buurt van de Bodensee, twee politieagenten die zijn loods kwamen doorzoeken neergeschoten en het wapen naderhand op zichzelf gericht. De dader is dood, een van zijn slachtoffers raakte levensgevaarlijk gewond. Die werd volgens de lokale media in de hartstreek getroffen. De ander kreeg een kogel in beide benen.

De politie wilde de man, die een strafblad had wegens eerdere geweldsdelicten, aanhouden na een tip over een wietplantage die hij zou hebben. De verdachte opende onverwachts het vuur en ging ervandoor. Hij verschanste zich bij zijn huis en was tijdens urenlange onderhandelingen niet te bewegen zich over te geven. Uiteindelijk werd een politiehond losgelaten die de schutter overrompelde maar niet kon voorkomen dat die het pistool op zijn hoofd zette en de trekker overhaalde.

Er werd uit voorzorg een robot bijgehaald om de te controleren of de man daadwerkelijk dood was en de rugzak die hij bij zich had geen springstof bevatte. De vrees daarvoor bleek ongegrond. Wel werd nog een tweede wapen en munitie gevonden.