Zwembadgasten Tenerife dood door vloedgolf zee

Twee badgasten zijn donderdagavond op het Canarische eiland Tenerife omgekomen nadat een enorme vloedgolf hun zwembad had overspoeld en ze waren meegesleurd met het water, de zee in. Het gaat om een 35-jarige man en een 60-jarige vrouw, aldus de lokale politie. Ze werden verrast terwijl ze in een natuurzwembad zwommen. Dat bad is slechts met een smalle rand gescheiden van de zee.

Een persoon raakte vermist. De kustwacht en de federale politie zijn ingezet, maar het slachtoffer is niet gevonden. Vrijdag wordt bij daglicht de zoektocht voortgezet.