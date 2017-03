„Zwembad bevat 75 liter urine”

Wie af en toe een baantje trekt, zwemt niet alleen door water, maar ook door liters urine. Canadese wetenschappers hebben dat uitgerekend. Ze namen voor hun onderzoek 250 watermonsters uit 31 zwembaden en bubbelbaden.

Een van de onderzochte zwembaden bevatte 830.000 liter water. Dat is ongeveer de inhoud van een 25-meterbad. In al dat water zat 75 liter urine. Een zwembad dat half zo groot was, bevatte 30 liter urine.

Urine is zelf steriel en niet schadelijk. Maar het kan reageren met andere stoffen in het water. Urine en chloor kunnen samen bijvoorbeeld chloroform vormen.

De studie staat in het wetenschapsblad Environmental Science and Technology Letters. De onderzoekers zeggen niets over de kwaliteit van de onderzochte zwembaden en hoe representatief de uitkomsten zijn. Maar ze zeggen wel dat de cijfers laten zien dat het belangrijk is om de waterkwaliteit in de gaten te houden.