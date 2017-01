Zwartrijder betrapt op intieme scheerbeurt

De Duitse politie heeft een 22-jarige man opgepakt die poedelnaakt zijn intieme delen stond te scheren in het toilet van een trein. De man had wel een scheermes, maar geen treinkaartje.

Een conductrice had de man bij de controle van het toilet ontdekt en was zich rot geschrokken. Ze waarschuwde de politie, die op het station van Düsseldorf de wc-deur opende. Daar was hij nog steeds geconcentreerd bezig de scheerklus af te maken.

Volgens de politie reageerde hij verontwaardigd dat hij werd gestoord en kleedde hij zich slechts aarzelend aan. Hij verklaarde dat hij de vreemde plek had gekozen omdat hij „momenteel thuis niet welkom is”.