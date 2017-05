Zuid-Soedanese rechters leggen werk neer

Zuid-Soedanese rechters zijn in staking gegaan om een hoger salaris en betere werkomstandigheden af te dwingen. De protestactie is een klap voor de rechtspraak in het door conflict verscheurde land met 12 miljoen inwoners, dat al kampte met een tekort aan magistraten.

De Zuid-Soedanese overheid had volgens een woordvoerder van de vakbond voor rechters bij het indienen van de laatste begroting zo’n 274 magistraten op de loonlijst staan. Een aantal rechters heeft inmiddels ontslag genomen, anderen hebben zich ziek gemeld of zijn met verlof.

De resterende rechters eisen nu een hoger loon en betere werkomstandigheden. De aanhoudende onrust in het land heeft geleid tot hyperinflatie, waardoor de salarissen van veel ambtenaren volgens de woordvoerder vrijwel niets meer waard zijn.

De magistraten hebben meer zaken op hun wensenlijstje staan. Zo willen ze onder meer vervoer van hun huis naar de rechtbank en meer kantoorbenodigdheden. Ook eisen ze het ontslag van de opperrechter, omdat hij niet bereid zou zijn om serieus werk te maken van hervormingen.