Zuid-Korea overvallen door opmerkingen Trump

Zuid-Korea zegt geen plannen te hebben om opnieuw te gaan onderhandelen over een bilateraal handelsakkoord met de Verenigde Staten of om te gaan betalen voor het Amerikaanse raketafweersysteem.

De Zuid-Koreaanse ministeries van Handel en Defensie reageerden vrijdag op opmerkingen van president Donald Trump, die stelde dat hij het „verschrikkelijke” bilaterale handelsakkoord met Zuid-Korea zal repareren of beëindigen. Ook wil hij de Aziatische bondgenoot een miljard dollar laten betalen voor het afweersysteem THAAD.

Trump deed die uitspraken in een interview met Reuters.

De Zuid-Koreaanse onderminister van Handel zei dat het land niet was geïnformeerd over heronderhandelingen op handelsgebied. Het ministerie van Defensie zei in een afzonderlijke verklaring dat er geen wijziging is aangebracht in het plan dat de VS de kosten op zich nemen voor het gebruik van THAAD.