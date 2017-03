Zuid-Korea naar WTO om THAAD-rel

Zuid-Korea is naar de Wereldhandelsorganisatie WTO gestapt vanwege een conflict met China. Peking zou bedrijven uit het buurland aanpakken vanwege de ruzie over het Amerikaanse raketafweersysteem THAAD.

De plaatsing van het Amerikaanse raketschild in Zuid-Korea is volgens Seoul en Washington alleen bedoeld om te verdedigen tegen aanvallen vanuit Noord-Korea. China denkt daar anders over en ziet THAAD als een bedreiging voor de eigen staatsveiligheid.

De Zuid-Koreaanse minister Joo Hyung-hwan (Handel) zei maandag de WTO te hebben geïnformeerd over „het feit dat China mogelijk een aantal handelsovereenkomsten heeft geschonden”.

De Koreaanse media schreven zondag dat tientallen Zuid-Koreaanse ondernemingen hebben geklaagd over Chinese strafmaatregelen. Het ging onder meer om producten die zonder duidelijke reden werden opgehouden door de Chinese douane.