Zuckerberg: Geen atheïst meer

Facebook-oprichter Mark Zuckerberg zegt dat hij niet langer atheïst is. „Ik ben joods opgevoed, ik had een periode met veel vragen, maar nu geloof ik dat religie heel belangrijk is.” Zuckerberg schreef dit op Facebook, nadat iemand opheldering vroeg over zijn kerstboodschap.

De Facebook-topman wenste zijn ruim 83 miljoen volgers op eerste kerstdag een „vrolijk Kerstfeest en gelukkig Chanoeka”, ook namens zijn vrouw Priscilla Chan, dochtertje Maxima (”Max”) en hun hond. „Ik hoop dat u omringt bent door uw vrienden en familie en dat u gelegenheid hebt om stil te staan bij de dingen die betekenisvol zijn in uw leven.” Daarop vroeg een volger hem: „Maar bent u niet een atheïst?” Zuckerbergs ontkennende antwoord kreeg 6940 likes.

Zuckerberg ging niet in op vragen over wat hij precies gelooft. Wel laat hij zich geregeld uit over waarden en normen, aldus de Washington Post. Zo beloofden Zuckerberg en Chan een jaar geleden om 99 procent van hun aandelen in Facebook - ter waarde van 45 miljard dollar - te doneren aan goede doelen. In augustus 2016 bracht het echtpaar een bezoek aan paus Franciscus.

Onder de leiding van Mark Zuckerberg groeide Facebook uit tot een bedrijf met 16.000 werknemers en een marktwaarde van 350 miljard dollar.