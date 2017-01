Zoutzuurwolk ontsnapt in Belgisch Limburg

Een zoutzuurwolk is woensdag door een lek bij het chemische bedrijf Tessenderlo Chemie (TC) in het Belgisch Limburgse Ham ontsnapt. De wolk drijft naar het zuidoosten richting Beringen in België en veroorzaakt een lichte geurhinder. Op advies van de brandweer is het scheepvaartverkeer op het Albertkanaal tijdelijk stilgelegd.

Oorzaak van de ontsnapte wolk was een stroomstoring bij TC Ham, aldus een woordvoerder van het bedrijf. „ We hebben meteen de nodige metingen gedaan en daaruit bleek dat de normen niet overschreden waren.”

Dat is bevestigd door de brandweer van de zone Zuid-West Limburg, die de metingen in Ham verrichte. „Mensen kunnen een lichte geurhinder ondervinden, maar daarvoor houden ze best ramen en deuren dicht. We houden de situatie verder in de gaten”, aldus een woordvoerder van de brandweer.