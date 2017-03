Ziekenhuis vindt lijk vermiste patiënt

Een 74-jarige ernstig zieke patiënt die al meer dan een week werd vermist in het universiteitsziekenhuis van Keulen, is woensdag door een medewerker dood in een technische ruimte gevonden. Hij is daar waarschijnlijk gevallen en overleden.

De man, die onder andere oriëntatieproblemen had, verdween op 20 februari van zijn kamer en het ziekenhuis vreesde dat hij in verwarde toestand buiten aan de wandel was gegaan, slechts gekleed in T-shirt en onderbroek. Een uitgebreide zoektocht, waarbij onder andere en politiehelikopter en een speurhond werden ingezet, leverde niets op.

Woensdag ontdekte een medewerker van het hospitaal het lijk van de man. Een autopsie moet de doodsoorzaak uitwijzen.