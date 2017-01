Zeven mensen zijn woensdagochtend omgekomen door een brand in een bejaardenhuis in China. Volgens het Chinese persbureau Xinhua woedde het vuur in het huis in Chaoyang in de provincie Jilin.

De brand brak ’s ochtends vroeg uit en werd snel geblust. Maar voor zeven inwoners van het privaat gerunde huis bleek het vuur fataal. Brandweerlieden wisten 32 bewoners in veiligheid te brengen. De oorzaak van de brand is niet bekend.