De Colombiaanse politie heeft zondag meer dan zes ton cocaïne in beslag genomen. De drugs moest vanaf de noordelijke Colombiaanse haven van Barranquilla naar Spanje worden verscheept, zo maakte president Juan Manuel Santos via Twitter bekend. De cocaïne zou in Europa een straatwaarde van 200 miljoen euro hebben.

De president spreekt van een ‘klap voor de georganiseerde misdaad’.