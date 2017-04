Zelfmoordterrorist pleegde aanslag metro

PETERSBURG (ANP/RTR) - De aanslag op een metro in St. Petersburg is gepleegd door een zelfmoordterrorist. Dat meldt persbureau Interfax op gezag van justitiebronnen. De vermoedelijke dader zou een man van 23 jaar oud zijn en afkomstig zijn uit Centraal-Aziƫ. Het explosief zou in de rugzak van de terrorist hebben gezeten. De man wordt gelinkt aan in Rusland verboden radicale islamitische groeperingen.

Het aantal dodelijke slachtoffers is inmiddels opgelopen naar elf. Interfax meldt ook dat de man van wie eerder beelden werden verspreid naar de politie is gegaan en daar heeft verklaard niets met de aanslag te maken te hebben.

De Russische president Poetin heeft bloemen gelegd op het metrostation waar de aanslag is gepleegd. Ook heeft hij zich laten informeren door de Russische veiligheidsdiensten.