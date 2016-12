Zelfmoordaanslag op kerstmarkt Kameroen

Een zelfmoordterrorist heeft zichzelf zondag opgeblazen op een kerstmarkt in de stad Mora in het noorden van Kameroen. De terrorist en twee bezoekers zijn daarbij gedood. Dat meldt een medewerker van de gouverneur van de regio Far North. Vijf anderen raakten gewond.

Zelfmoordterroristen, vermoedelijk van de islamitische groepering Boko Haram, plegen regelmatig aanslagen in Mora, zo’n dertig kilometer van de Nigeriaanse grens. Boko Haram heeft zijn wortels in het noordoosten van Nigeria, maar de terreurgroep pleegt ook geregeld aanslagen in de buurlanden Niger, Kameroen en Tsjaad.