„Zeker 35 doden door gifgasaanval Idlib”

Door een luchtaanval, mogelijk met gifgas, zijn dinsdag in de provincie Idlib in het noordwesten van Syrie dinsdag minstens 35 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat zich beroept op medische bronnen.

Volgens activisten van het Observatorium werd de aanval op de stad Khan Sheikhoun uitgevoerd door Syrische of Russische gevechtsvliegtuigen. Tientallen mensen raakten gewond. In een videobericht sprak een arts van een aanval met gifgas. Slachtoffers vertoonden verstikkingsverschijnselen en sommigen hadden schuim om de mond.

Onderzoekers van de Verenigde Naties hebben de Syrische regering er in maart van beschuldigd in de voorafgaande maanden in de strijd om Aleppo en andere plaatsen chloorgas te hebben gebruikt. De onderzoekscommissie van de VN-Mensenrechtenraad sprak van minstens vijf chloorgasaanvallen door regeringsgetrouwe strijdkrachten.

De Syrische regering heeft herhaaldelijk het gebruik van chemische wapens ontkend.