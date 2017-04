Yildirim gaat verkiezing 2019 voorbereiden

De Turkse premier Binali Yildirim heeft, nadat hij het officieuze resultaat van het referendum over de macht van de president had vernomen, tegen de feestvierende aanhang gezegd dat hij nu de noodzakelijke voorbereidingen gaat treffen voor de verkiezingen van 2019. „Het volk heeft het laatste woord en het volk heeft ’ja’ gezegd. Turkije heeft een nieuwe bladzijde geopend in zijn democratische geschiedenis”, aldus de regeringsleider van de AKP, de partij van president Erdogan.

Volgens Yilderim is de krappe zege voor het ja-kamp het beste antwoord aan het adres van de mensen die verantwoordelijk zijn voor de mislukte staatsgreep vorig jaar juli. Ook de Koerdische militanten en buitenlandse krachten die Turkije vijandig gezind zijn, is van repliek gediend. Hij zei ook dat de nee-stemmers dezelfde waarde hebben als degenen die de grondwetswijziging wel steunden.