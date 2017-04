Yücel trouwt in Turkse gevangenis

De Duitse journalist Deniz Yücel, die vastzit in Turkije, is woensdag in de gevangenis getrouwd met zijn vriendin Dilek Mayatürk, een tv-producente. De correspondent van het blad Die Welt zit sinds 27 februari in voorlopige hechtenis. Hij mag alleen bezoek ontvangen van zijn advocaten, naaste familieleden en, op aanvraag, van Turkse parlementariërs. Door hun huwelijk heeft nu ook Mayatürk toegang tot de penitentiaire inrichting Silivri, ten westen van Istanbul.

Volgens Die Welt waren zijn advocaat Ferat Çagil en het parlementslid Safak Pavey, een vooraanstaande politica van de grootste oppositiepartij CHP, Yücels getuigen. De Turkse autoriteiten beschuldigen de 43-jarige Yücel van het maken van propaganda voor de verboden Koerdische arbeiderspartij PKK en de door Ankara vogelvrij verklaarde Gülen-beweging.

De Duitse consul-generaal Georg Birgelen kreeg vorige week na lang gesteggel eindelijk toestemming de journalist een keer te bezoeken in de gevangenis. Hij kan nog steeds niet regelmatig op bezoek.