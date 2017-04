Xi wil vreedzame oplossing Noord-Korea

De Chinese president Jinping Xi heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump in een telefoongesprek woensdag opgeroepen te zoeken naar een „vreedzame oplossing” in het conflict met Noord-Korea. De twee staatshoofden spraken elkaar vorige week nog persoonlijk toen Xi op bezoek was in de VS.

De spanningen tussen de VS en Noord-Korea zij de afgelopen dagen weer opgelopen. Na een mislukte test met een Scud-raket door Pyongyang, stuurde Amerika afgelopen weekeinde een konvooi marineschepen richting de zee bij Noord-Korea. Het land reageerde daarop door te dreigen met militaire actie.

Xi maakte in het telefoongesprek duidelijk dat China als doel heeft de vrede en stabiliteit in de regio te bewaren. Hij pleitte er voor de problemen op te lossen op een vreedzame manier. „China wil de hechte communicatie en coördinatie met de VS houden”, aldus Xi.