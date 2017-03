Woordvoerder Trump ontkent afluisteren niet

Woordvoerder van het Witte Huis, Sean Spicer, weigert uit te leggen waarom de Amerikaanse president Donald Trump zijn voorganger Barack Obama ervan beschuldigt hem te hebben laten afluisteren. Wel zei hij dat „er geen twijfel over bestaat dat er iets is gebeurd.”

De FBI ontkende maandag dat Obama in 2016 Donald Trump heeft laten afluisteren. Obama zelf wees de beschuldigingen zaterdag al van de hand.

Eerder die zaterdag had Trump zijn voorganger in een reeks tweets beschuldigd van het laten afluisteren van zijn telefoon. Het zou gaan om telefoongesprekken die Trump in de TrumpTower in New York voerde in de aanloop naar de verkiezingen van november 2016. Het afluisteren zou niets hebben opgeleverd.

Trump noemde Obama „een slechte/zieke kerel” en vergeleek het vermeende afluisteren met de Watergate-affaire, het afluisterschandaal dat in het begin van de jaren zeventig leidde tot de val van president Richard Nixon.