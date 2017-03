Woordvoerder Trump in de fout met tweet

Sean Spicer was vrijdag enthousiast over de groei van het aantal banen in de Verenigde Staten. Zo blij dat de veelbesproken woordvoerder van president Trump al tien minuten na de officiële bekendmaking van de 235.000 nieuwe banen een tweet verstuurde over het goede nieuws. Dat had Spicer helemaal niet mogen doen. In de VS is in 1985 ten tijde van president Ronald Reagan afgesproken dat politici pas na een uur mogen reageren op economische cijfers. Dat schrijft de New York Times vrijdag.

Spicer erkende tijdens een persconferentie op het Witte Huis dat hij de mist in was gegaan. „Maar mijn tweet heeft geen reactie teweeggebracht op de markt. We waren gewoon erg enthousiast dat er weer zo veel Amerikanen aan de slag zijn gegaan.”

Trump had ook een snelle tweet verstuurd over de banengroei, maar of de regels ook gelden voor de president is onduidelijk. Obama hield zich er in ieder geval wel aan. Sancties voor het breken van deze regels zijn er overigens niet.