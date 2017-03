Woedende François Fillon geeft niet op

Een paar uur lang hield de conservatieve presidentskandidaat François Fillon woensdag álle Franse kiezers in zijn greep. Hij beantwoordde de vraag of hij zou aanblijven of aftreden kort na het middaguur op een persconferentie in Parijs. Hij trekt zich niet terug ondanks de beschuldiging over corruptie.

Fillon is door de aantijging dat hij onder anderen zijn vrouw jarenlang voor veel geld in dienst had als niets uitvoerende parlementair medewerkster woedend. Terwijl Penelope Fillon tegenover de onderzoeksrechter plaatsnam, had haar echtgenoot elders in de hoofdstad maar één kwalificatie voor de gang van zaken: politieke moord. Men probeert hem bewust zwart te maken zodat hij niet als opvolger van president Hollande kan aantreden.

Maar de kandidaat van Les Républicains leek voor het oog van de camera’s eerder gesterkt door de beschuldiging die in januari begon bij het satirische blad Le Canard enchaîné. De afgelopen weken nam de druk op hem toe. In de aanloop naar zijn verklaring woensdag circuleerde zelfs al de naam van zijn opvolger als kandidaat, voormalig premier Alain Juppé.

Fillon was verontwaardigd dat justitie hem de formele feiten van de aanklacht nog niet heeft doen toekomen. De vraag resteert of de kansen van de bijna 63-jarige kandidaat nu veranderen. François Fillon begon als favoriet aan de campagne. In de laatste peiling staat hij derde met 21 procent. Le Pen (25) en Macron (24) gaan hem voor. De Franse media speculeren echter dat de man van LR ook nog kan profiteren van de ontwikkelingen.

De kiezer heeft het laatste woord in april en mei.