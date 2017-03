Het Witte Huis heeft het Amerikaanse Congres zondag gevraagd na te gaan of de regering-Obama haar boekje te buiten is gegaan tijdens de campagne van 2016 bij het onderzoek naar Russische beïnvloeding van de presidentsverkiezing.

Dat verzoek kwam een dag nadat president Donald Trump, zonder daar bewijs voor aan te dragen, zijn voorganger ervan betichtte opdracht te hebben gegeven telefoongesprekken in de Trump Tower in New York af te luisteren. Dat was Trumps hoofdkwartier tijdens de campagne.