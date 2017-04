Witte Huis boos om dwarsbomen decreet Trump

Het Witte Huis is niet te spreken over het opnieuw dwarsbomen van een plan van president Donald Trump. De districtsrechter William Orrick uit San Francisco blokkeerde dinsdag Trumps decreet over het financieel korten van zogenoemde ‘sanctuary cities’. Dat zijn steden die weigeren mee te werken aan het uitzetten van illegale immigranten uit de Verenigde Staten. De woordvoerder van het Witte Huis vindt het besluit belachelijk en verwacht dan ook dat het ministerie van Justitie in hoger beroep gaat tegen het blokkeren van het decreet.

„De gedachte dat een overheid geen logische restricties in kan voeren over hoe het geld wordt besteed in sommige steden zal uiteindelijk overruled worden”, aldus de woordvoerder.

Rechter Orrick achtte de kans groot dat aanklagers die Trumps besluit aanvechten, kunnen bewijzen dat het ongrondwettelijk is. Santa Clara County, met onder andere San José en kleinere gemeenten in Silicon Valley, stapte om dezelfde reden naar de rechter. „Het rechtsdistrict is gek geworden”, meent het Witte Huis.

De federale overheid kan wel beroep aantekenen bij het Hof en zal dat ook niet nalaten volgens het Witte Huis. „Er zal een moment komen dat we dit winnen bij het Hooggerechtshof.”

De regering-Trump haalde eerder al bakzeil bij het inreisverbod voor inwoners van een aantal overwegend islamitische landen.