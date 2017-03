Wit-Russen boos om „parasietenbelasting”

Duizenden Wit-Russen zijn dit weekeinde de straat opgegaan om te protesteren tegen een belasting voor mensen die te weinig werken. Mensen die minder dan 183 dagen per jaar op hun werk doorbrengen, moeten een heffing van omgerekend 234 euro betalen.

Veel Wit-Russen zijn woedend om de heffing, die in de volksmond bekendstaat als ‘belasting voor sociale parasieten’. Op meerdere plaatsen maakten mensen hun ongenoegen duidelijk. Vooral ouderen en mensen van middelbare leeftijd zijn boos, omdat ze vinden dat er te weinig werk voor ze is.

Zo’n 2000 mensen deden vorige maand al mee aan een betoging in hoofdstad Minsk. Dat was de grootste demonstratie in jaren. President Aleksandr Loekasjenko beloofde donderdag dat het innen van de belasting wordt opgeschort tot de wet uit 2015 kan worden aangepast. Toch gingen mensen vervolgens opnieuw de straat op.

Wit-Russen die officieel staan geregistreerd als werkelozen, hoeven de heffing niet te betalen. Zij moeten wel gemeenschapswerk verrichten.