Wit-Rusland arresteert opnieuw demonstranten

Een dag nadat de autoriteiten in Wit-Rusland honderden demonstranten hebben opgepakt zijn zondag opnieuw mensen gearresteerd bij protesten. In de hoofdstad Minsk zijn tientallen mensen opgepakt die zich solidair verklaarden met de eerdere protesten in het land, meldt de BBC.

De Wit-Russische autoriteiten stellen daarnaast dat de politie zaterdag juist heeft gehandeld. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken waren de demonstraties niet vreedzaam. Zo zijn er benzinebommen en wapens gevonden vlakbij de demonstratie in Minsk.

Het protest was zaterdag gericht tegen de dalende koopkracht en een impopulaire belastingmaatregel van de autoritaire president Aleksander Loekasjenko. De mobiele eenheid sloeg de demonstranten met harde hand uit elkaar en pakte in heel het land honderden personen op.