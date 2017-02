Wintersportverkeer al vroeg in de file

Nederlanders die zaterdagochtend op weg zijn naar de skigebieden in de Alpen, hebben al vroeg te maken gekregen met files. Vooral in het zuiden van Duitsland was het rond 07.00 uur al erg druk, aldus de ANWB.

Op de route Duitsland-Oostenrijk via de Fernpas moeten automobilisten meer dan anderhalf uur wachten. De file begint al op de Duitse A7. Ook verkeer dat de andere kant op gaat, staat bijna een half uur vast.

Ten zuidoosten van München op de ringweg A99 geldt een vertraging van drie kwartier.

Mensen die naar huis gaan, moeten rekenen op flinke vertraging bij Kufstein. Dat komt door strenge grenscontroles.