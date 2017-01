Winter heeft noordelijk halfrond in greep

Het winterse weer heeft het noordelijk halfrond in een ijskoude greep genomen. Plekken in Europa waar normaal gesproken de winter een mild karakter heeft, worden nu door sneeuw en vrieskou bezocht.

Ook de westkust van de Verenigde Staten wordt onverwacht met sneeuwstormen geconfronteerd. In Californië heerst in de wintermaanden al jarenlang absolute droogte. Dit keer valt de sneeuw echter met bakken uit de hemel. In de bergketens van de Sierra Nevada is op sommige plekken wel 2 meter gemeten. Langs de kust valt ijzige regen over het landschap. Meteorologen voorspellen meer overvloedige regens, die kunnen leiden tot overstromingen.

Het bekende nationale park Yosemite heeft de belangrijkste verkeerstoegang tot het dal voor de komende weken afgesloten. De zwaarste regenval sinds twintig jaar heeft de wegen ernstig beschadigd en ontoegankelijk gemaakt.

In grote delen van Europa valt sneeuw in overvloedige hoeveelheden. Zo ligt in het noorden van Griekenland het openbare leven voor een groot deel stil. In de havenstad Thessaloniki zakte de temperatuur tot 7 graden onder nul en in de hoofdstad Athene ligt de temperatuur rond het vriespunt.

De kou zakte in Italië af tot het diepe zuiden. De flanken van de vulkaan Vesuvius bij Napels zijn bedekt met sneeuw en écht zuidelijk, bij de stad Bari, is 15 centimeter sneeuw gevallen. Het trein- en wegverkeer ondervindt veel hinder.

Dichter bij huis, in het spekgladde Vlaanderen, moest zaterdagochtend 1500 ton strooizout de wegen berijdbaar houden. In Duitsland en de andere Alpenlanden sneeuwt het al dagenlang overvloedig. Ook hier is er veel verkeershinder.

De laagste temperatuur werd gemeten in Noord-Finland, waar het kwik ruim 40 graden onder het vriespunt zakte.