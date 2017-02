Wilbur Ross nieuwe handelsminister VS

Miljardair Wilbur Ross is maandag lokale tijd benoemd tot de nieuwe handelsminister van de VS. In de senaat was grote steun voor de 79-jarige zakenman die voor de zware taak staat om nieuwe handelsverdragen met Mexico en China te sluiten.

De miljardair wordt een belangrijke stem in het kabinet van president Donald Trump, omdat hij zich ook bezig zal houden met internationale handelsverdragen. Volgens het zakenblad Forbes heeft Ross een vermogen van 2,9 miljard dollar. Het kabinet van Trump kent diverse miljardairs. Reden voor enkele Democraten om juist tegen de benoeming van Ross te stemmen. De meeste Democraten stemden echter voor hem.