WikiLeaks brengt CIA in verlegenheid

Onthullingssite WikiLeaks heeft dinsdag een groot aantal documenten openbaar gemaakt over de digitale spionagepraktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Dat kan de dienst ernstig in de problemen brengen.

Het is een lijst van maar liefst 8761 documenten die de klokkenluidersite dinsdag naar buiten bracht; het grootste lek tot nu toe over de CIA. En dat is nog maar het begin, want WikiLeaks beweert over miljoenen pagina’s aan gevoelig materiaal van de inlichtingendienst te beschikken.

Uit de dinsdag gepubliceerde documenten blijkt dat de CIA geavanceerde software gebruikt om in te breken in een scala van digitale toepassingen, zowel bij particulieren als bij bedrijven en overheden.

Zo is de CIA bijvoorbeeld in staat mee te kijken in Apple- en Androidsmartphones. Populaire diensten zoals WhatsApp kunnen op die manier door medewerkers van de inlichtingendienst worden bekeken.

Volgens de WikiLeaksdocumenten kan de CIA via het zogenoemde Wrecking Crewprogramma op afstand computers lamleggen, wifinetwerken beheren en inbreken op Skypeaccounts.

Ook bestuurde de dienst met internet verbonden televisies. Experts zetten het apparaat van buitenaf zogenaamd uit. De tv werkte daarna als een microfoon waarmee de bezitter werd afgeluisterd.

Enkele jaren geleden lekte WikiLeaks al geheime documenten over de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA. Maar niet eerder werden gedetailleerde gegevens over de spionagepraktijken van de CIA naar buiten gebracht.

Dat is compromitterend voor de CIA. De organisatie bestaat bij de gratie van geheimhouding, maar is kennelijk niet in staat haar eigen geheimen te verhullen.

Een anonieme bron van WikiLeaks verdedigde dinsdag de openbaarmaking met het argument dat de organisatie een discussie wil losmaken over de vraag in hoeverre het gebruik van digitale wapens gelegitimeerd is in een democratie.

De grote vraag is intussen hoe WikiLeaks aan de betreffende informatie komt. Volgens Robert M. Chesney, expert op het gebied van wetgeving rond nationale veiligheid aan de universiteit van Austin, lijkt de manier waarop de hand op de documenten is gelegd op de wijze waarop destijds gegevens van de NSA zijn gehackt. Een groep hackers die zichzelf Shadow Brokers noemt, claimde toen verantwoordelijk te zijn.

James Lewis, verbonden aan het Center for Strategic and International Studies in Washington, wees vanmorgen in The New York Times op een heel andere mogelijkheid. Een ander land, hoogstwaarschijnlijk Rusland, zou de informatie hebben gehackt en aan WikiLeaks hebben doorgespeeld.

Eerdere beschuldigingen

Dat zou aansluiten bij eerdere beschuldigingen dat Rusland duizenden e-mails zou hebben onderschept van het Democratische campagneteam van Hillary Clinton. Die zouden zijn doorgespeeld aan WikiLeaks, om daardoor de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden.

Wie er ook achter de onthullingen zit, de CIA zal zich de komende tijd stevig bezinnen op manieren om veiligheidslekken te dichten.

Datzelfde geldt overigens ook voor fabrikanten van smartphones en aanverwante producten die kennelijk vrij toegankelijk zijn voor de Amerikaanse inlichtingendienst.