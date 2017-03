De werkloosheid in Turkije is eind vorig jaar gestegen naar 12,7 procent van de beroepsbevolking. Het is het hoogste werkloosheidscijfer sinds maart 2010, meldde woensdag de krant Hürriyet.

De politieke onrust en terroristische aanslagen hebben de Turkse economie ondermijnd, aldus de Turkse krant. De buitenlandse investeringen in het land zijn vorig jaar sterk teruggelopen, het aantal toeristen keldert en de inflatie is hoog.