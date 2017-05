Wereldwijde aanvallen met ransomware

Na wereldwijde cyberaanvallen, wordt vrijdag in Nederland opgeroepen extra alert te zijn. Dat gebeurt door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Meldingen dat in Nederland instellingen zijn getroffen zijn er vooralsnog niet.

Het NCSC waarschuwt dat er een „grote internationale ransomware-campagne” actief is. Er komen meldingen de VS, China, Rusland, Spanje, Italië, Vietnam en Taiwan, meldt de BBC.

„Let extra op bij het openen van e-mail vanuit niet vertrouwde bronnen”, aldus het centrum, dat contact onderhoudt met buitenlandse cyberberveiligheidsdiensten.

Cyberaanval op Engelse ziekenhuizen

Er is een waarschuwing uitgestuurd naar de „vitale sectoren”, zoals gas-, water-, en elektriciteitsvoorziening. Ook ziekenhuizen zijn in dit specifieke geval gewaarschuwd, aldus een woordvoerster.

Ramsomware versleutelt op afstand bestanden op computers en vraagt geld aan gebruikers om ze te ontsleutelen.

Veiligheidsonderzoekers lijken een verband te zien tussen de incidenten. Een onderzoeker zei dat hij 36.000 voorbeelden van ransomware ontdekte, onder de naam WannaCry en varianten op die naam. „Dit is enorm”, zei hij. Een andere onderzoeker van beveiligingsbedrijf Kaspersky, zei dat ransomware maar liefst in 74 landen was opgedoken en dat het aantal nog steeds groeit.

Een behoorlijk aantal ziekenhuizen in Engeland werd vrijdag getroffen door de cyberaanval. Volgens de Britse National Health Service (NHS) zijn medewerkers van hun computers afgesloten en moeten ziekenhuizen afspraken afzeggen en patiënten verplaatsen. Om de veiligheid van de patiënten te waarborgen is een noodplan in werking gesteld.