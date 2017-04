Wereldwijd 6,4 miljoen sterfgevallen door roken

Het aantal mensen dat rookt daalt wereldwijd verhoudingsgewijs, maar in 2015 waren het er nog altijd 933 miljoen. Tabaksverslaving was dat jaar verantwoordelijk voor 6,4 miljoen sterfgevallen.

Dat blijkt uit een groot onderzoek, de Global Burden of Disease Study 2015, dat is gepubliceerd in het vakblad The Lancet.

Smoking causes one in ten deaths globally, major new study reveals https://t.co/2wRgOkre8n — The Guardian (@guardian) April 5, 2017

Wetenschappers gebruikten de gegevens van databanken in 195 landen. Aan de hand daarvan stelden ze vast dat, afgezet tegen de bevolkingsgroei, het aantal rokers in de periode 1990-2015 met een derde is afgenomen tot 15,3 procent. Mannen grijpen nog altijd het meest naar de sigaret, pijp of sigaar. Eén op de vier rokers is man, onder vrouwen is het percentage 5,4.

In sommige landen, waaronder Indonesië, Bangladesh en de Filipijnen, is geen teruggang geconstateerd. In Rusland zijn opvallend meer vrouwen gaan roken.