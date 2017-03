Wenen wil van herverdeling vluchtelingen af

Oostenrijk wil van het Europese programma voor de onderlinge herverdeling van vluchtelingen af. De Oostenrijkse bondskanselier Christian Kern zei dinsdag dat hij gaat kijken hoe het land onder de afspraken uit kan komen.

Hij wil bijvoorbeeld proberen een uitzonderingspositie te bedingen of uitstel van uitvoering te krijgen. Kern zei uitdrukkelijk niet te willen provoceren en daarom een juridisch correcte weg te willen bewandelen.

Hij hoopt op toestemming van Brussel, want volgens Kern heeft zijn land al ruim aan zijn verplichtingen voldaan. Landen die nog niet veel vluchtelingen hebben opgenomen, kunnen die van Oostenrijk overnemen, bood Kern aan.

De EU wil 160.000 vluchtelingen in Griekenland en in Italië verdelen over de andere EU-landen. Kern vindt dat plan over het algemeen zinvol, maar niet voor de Oostenrijkse situatie.