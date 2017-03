Wenen beste stad om in te leven

Wenen is opnieuw de beste stad om in te leven. Voor de achtste keer op rij staat de Oostenrijkse hoofdstad boven aan een lijst die jaarlijks wordt opgesteld door adviesbureau Mercer over de kwaliteit van leven. Amsterdam staat op een twaalfde plek in de lijst die dinsdag is gepubliceerd.

De top tien is goed gevuld met Europese steden met Zurich op tweede plaats, München als vierde, Düsseldorf als zesde, Frankfurt als zevende, Genève als achtste, Kopenhagen als negende en Basel op de tiende plaats. De enige niet-Europese steden in de top tien zijn Auckland, dat de derde positie bezet en Vancouver dat vijfde is.

De ranglijst is al jaren redelijk stabiel, alleen Brussel daalde zes plaatsen vanwege de kans op een terroristische aanslag en Rome daalde vanwege aanhoudende problemen met de afvalverwerking.