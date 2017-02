„Weiner mogelijk vervolgd in kinderpornozaak”

De Amerikaanse politicus Anthony Weiner hangt volgens bronnen van The Wall Street Journal mogelijk een kinderpornozaak boven het hoofd. De voormalige afgevaardigde namens de Democraten zou naar verluidt seksueel getinte berichten en foto’s hebben uitgewisseld met een vijftienjarig meisje.

Omdat Weiner de tiener volgens betrokkenen zou hebben aangemoedigd om beelden te sturen, kan hij worden vervolgd voor het maken van kinderporno. Bij een veroordeling zou hij dan minstens vijftien jaar achter de tralies verdwijnen.

Het onderzoek naar Weiner begon vorig jaar al. De autoriteiten hebben sindsdien onder meer een laptop en een mobiele telefoon van de politicus in beslag genomen. Advocaten van de politicus zouden proberen het Openbaar Ministerie ervan te overtuigen af te zien van vervolging.

Weiner gold jarenlang als een veelbelovend politicus, maar hij maakte het zichzelf onmogelijk door seksschandalen op elkaar te stapelen. Hij stapte daardoor in 2011 uit het Huis van Afgevaardigden. Later sneuvelde een poging om burgemeester van New York te worden.