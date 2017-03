Weg vrij voor tolheffing in Duitsland

Na jaren van gesteggel is de weg vrij voor het invoeren van tolheffing in Duitsland. De Bondsraad, de vertegenwoordiging van de zestien deelstaatregeringen, is vrijdag ook akoord gegaan met de aangepaste regeling. De Bondsdag, het parlement van Duitsland, gaf een week geleden al het groene licht.

Het oorspronkelijke plan van de Duitsers is op onderdelen aangepast. Zo komt er een voordeliger tarief voor buitenlandse pendelaars en toeristen die kortstondig gebruikmaken van het Duitse wegennet. Dat is het gevolg van compromissen tussen de Duitse minister van Transport, Alexander Dobrindt, en de Europese Commissie.

De tolheffing kan vanaf 2019 worden ingevoerd. Dan moet worden betaald voor het rijden op het 13.000 kilometer lange net van de Autobahn en het 39.000 kilometer lange net van grote verbindingswegen (Bundesstraßen). In het nieuwe voorstel is ook opgenomen tarieven en belastingvoordeel voor Duitsers te koppelen aan de uitstoot van schadelijke stoffen.

Duitsland hoopt met het systeem zo’n 500 miljoen binnen te halen.